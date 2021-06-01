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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе

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Киев, Вторник 01 июня 2021 10:10
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе Фото: Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчера, 31 мая, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения. К концу недели ожидается 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

"Вчера, 31 мая 2021 года, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые поступят к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX, будут предназначены для проведения второй вакцинации тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

Напомним, ЕС требует от AstraZeneca 200 млн евро за задержку поставок COVID-вакцин.

В конце апреля Еврокомиссия начала готовится к судебному разбирательству против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.

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