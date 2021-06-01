В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе

Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

"Вчера, 31 мая 2021 года, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые поступят к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX, будут предназначены для проведения второй вакцинации тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.