В Украине зарегистрируют "Молнупиравир": в Минздраве назвали сроки

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в стране зарегистрируют препарат от коронавируса "Молнупиравир". Поставки лекарства ожидаются в течение 7-10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну, - сказал Ляшко.

По его словам, после регистрации препарата ожидается его быстрое распространение по Украине. Как отметил министр, это произойдет в течение 7-10 дней.

"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания в более тяжелую форму", - добавил министр.