ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине зарегистрируют "Молнупиравир": в Минздраве назвали сроки

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 19:41
В Украине зарегистрируют "Молнупиравир": в Минздраве назвали сроки Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в стране зарегистрируют препарат от коронавируса "Молнупиравир". Поставки лекарства ожидаются в течение 7-10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну, - сказал Ляшко.

По его словам, после регистрации препарата ожидается его быстрое распространение по Украине. Как отметил министр, это произойдет в течение 7-10 дней.

"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания в более тяжелую форму", - добавил министр.

Напомним, в декабре 2021 года Минздрав обновил протокол оказания медпомощи для лечения коронавируса и подписал договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе