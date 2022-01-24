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В Україні зареєструють "Молнупіравір": у МОЗ назвали терміни

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 19:41
В Україні зареєструють "Молнупіравір": у МОЗ назвали терміни Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наступного тижня в країні зареєструють препарат від коронавірусу "Молнупіравір". Постачання ліків очікується протягом 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу "Молнупіравір", який зайшов на реєстрацію в країну, - сказав Ляшко.

За його словами, після реєстрації препарату очікується його швидке розповсюдження по Україні. Як зазначив міністр, це станеться упродовж 7-10 днів.

"Постачання в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання на більш важку форму", - додав міністр.

Нагадаємо, у грудні 2021 року МОЗ оновило протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусу і підписало договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравір".

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