В Україні зареєструють "Молнупіравір": у МОЗ назвали терміни

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наступного тижня в країні зареєструють препарат від коронавірусу "Молнупіравір". Постачання ліків очікується протягом 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу "Молнупіравір", який зайшов на реєстрацію в країну, - сказав Ляшко.

За його словами, після реєстрації препарату очікується його швидке розповсюдження по Україні. Як зазначив міністр, це станеться упродовж 7-10 днів.

"Постачання в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання на більш важку форму", - додав міністр.