Украинские COVID-сертификаты уже согласились признавать четыре страны

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать четыре страны. А именно Венгрия, Молдова, Турция и Грузия.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр рассчитывает, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями.

Кроме того, Украина и Грузия договорились активизировать сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики.