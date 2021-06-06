Украинские COVID-сертификаты уже согласились признавать четыре страны
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать четыре страны. А именно Венгрия, Молдова, Турция и Грузия.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр рассчитывает, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями.
Кроме того, Украина и Грузия договорились активизировать сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики.
Напомним, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий заявил, что COVID-паспорта позволят украинцам путешествовать уже этим летом. Стало известно, как они будут работать для жителей нашей страны. Срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.
Как писало РБК-Украина, в Украине вакцину от коронавируса уже получили более миллиона жителей. За минувшие сутки удалось вакцинировать еще 40 тысяч украинцев.
Ранее сообщалось, что в Германии расследуют дела о мошенничестве с паспортами вакцинации.