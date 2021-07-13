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Израильскую COVID-вакцину планируют испытать в Украине и Грузии

Автор: Мария Кучерявец

Третий этап клинических испытаний израильской вакцины Brilife проведут в Украине и Грузии. Препарат протестируют на десятках тысяч добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "замечательной новостью" и отметил, что благодаря такому сотрудничеству стране удастся завершить разработку вакцины и производить ее самостоятельно.

"Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран",- сказал Бени Ганц.

Отмечено, что израильская вакцина все еще находится на стадии испытания.

В декабре Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний и начал второй этап, который длится до сих пор.

Напомним, что в Израиле планируют построить завод по производству вакцин от COVID-19.

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