Израильскую COVID-вакцину планируют испытать в Украине и Грузии

Третий этап клинических испытаний израильской вакцины Brilife проведут в Украине и Грузии. Препарат протестируют на десятках тысяч добровольцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.
Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "замечательной новостью" и отметил, что благодаря такому сотрудничеству стране удастся завершить разработку вакцины и производить ее самостоятельно.
"Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран",- сказал Бени Ганц.
Отмечено, что израильская вакцина все еще находится на стадии испытания.
В декабре Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний и начал второй этап, который длится до сих пор.
Напомним, что в Израиле планируют построить завод по производству вакцин от COVID-19.