Украинцам объяснили как действовать, если по прилету в другую страну обнаружили COVID-19

МИД Украины обнародовал ответы на распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году. Гражданам объяснили, как действовать в случае обнаружения коронавирусной болезни по прилету в ту или иную страну.

В ведомстве отмечают, что практически в каждой стране мира, в соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, прохождение самоизоляции является обязательным в случае обнаружения COVID-19.

Кроме того, узнать, обязательно ли идти на самоизоляцию и проходить контроль передвижения через мобильное приложение по прибытии в иностранную страну, можно на сайте МИД Украины в рубрике "Особенности по стране" в разделе "Режим въезда для граждан Украины".

В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.