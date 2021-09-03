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Украинцам объяснили как действовать, если по прилету в другую страну обнаружили COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

МИД Украины обнародовал ответы на распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году. Гражданам объяснили, как действовать в случае обнаружения коронавирусной болезни по прилету в ту или иную страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ведомстве отмечают, что практически в каждой стране мира, в соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, прохождение самоизоляции является обязательным в случае обнаружения COVID-19.

Кроме того, узнать, обязательно ли идти на самоизоляцию и проходить контроль передвижения через мобильное приложение по прибытии в иностранную страну, можно на сайте МИД Украины в рубрике "Особенности по стране" в разделе "Режим въезда для граждан Украины".

В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Напомним, на сегодня граждане Украины могут путешествовать в 35 стран Европы.

Добавим, в Украине завершено бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дия", поэтому сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" для путешествий может каждый вакцинированный украинец.

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