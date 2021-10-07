Украинцев начали вакцинировать на почте: где уже можно получить прививку
В Украине начали открывать пункты вакцинации в почтовых отделениях "Укрпочты". Сейчас пенсионеры могут получить прививку от коронавируса на почте в 7 областях страны.
Где уже можно вакцинироваться на почте - в материале РБК-Украина.
Киевская область
- Обухов - улица Малышко, 2;
- Богуслав - улица Николаевская, 24;
- Бровары - улица Гагарина, 20;
- Згуровка - улица Украинская, 13;
- Бородянка - улица Центральная, 240;
- Яготин - улица Независимости, 56;
- Белая Церковь - улица Привокзальная, 32А;
- Сквира - улица Небесной Сотни, 17;
- Тараща - улица Шевченко, 37;
- Тетиев - улица Цветкова, 6;
- Переяслав - улица Б. Хмельницкого, 49;
- Макаров - улица Димитрия Ростоцкого, 38.
Черновицкая область
- Черновцы - улица Мизунского, 1; Буковинская, 33а; Гагарина 36а;
- Кельменцы;
- Вижница;
- Сокиряны;
- Берегомет;
- Вижницкий район.
Днепропетровская область
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Никополь;
- Павлоград;
- Новомосковск;
- Синельниково;
- Пятихатки;
- Верхнеднепровск;
- Апостолово.
Также прививки можно получить в почтовых отделениях в: Покровском, Петриковке, Царичанке, Широком, Солоном, Васильковке, Межевой, Петропавловке, Софиевке, Томаковке, Криничках, Магдалиновке, Юрьевке.
Николаевская область
- Николаев, ул. Адмиральская, д. 27.
Сейчас управление здравоохранения ОГА рассматривает места, куда необходимо отправлять мобильные медицинские бригады, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.
Луганская область
- Лисичанск-18, кв. Восточный, 45;
- Попасная-2, ул. Мира, 3/1;
- Золотое-1, ул. Менделеева, 7;
- Новодружеск, ул. Центральная, 21;
- Троицкое, просп. Победы, 40;
- Беловодск-1, ул. Центральная, 132;
- Мостки, пер. Почтовый, 5;
- Белолуцк, ул. Панасенко, 10-А;
- Белокуракино-2, ул. Центральная, 83;
- Марківка, ул. Центральная, 25;
- Меловое, ул. Мира, 21;
- Станично-Луганское-1, ул. Барбашова, 38;
- Нижняя Дуванка, ул. Почтовая, 15;
- Сватово-3, ул. Шевченко, 4;
- Старобельск-3, ул. Слобожанская, 35;
- Счастье, ул. Донецкая, 30;
- Новопсков-3, ул. Украинская, 53;
- Северодонецк-12, ул. Курчатова, 8;
- Кременная-5, ул. Титова, 45;
- Рубежное-10, просп. Победителей, 12;
- Красноріченське, ул. Ф.Т. Дачка, 17;
- Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.
Сумская область
В Сумской области мобильные бригады будут прививать пенсионеров в 18 отделениях "Укрпочты". Однако в облгосадминистрации не опубликовали список этих отделений.
Львовская область
- Львов - на Главном почтамте;
- Жовква;
- Яворов;
- Новый Раздел;
- Сокаль.