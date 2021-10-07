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Украинцев начали вакцинировать на почте: где уже можно получить прививку

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Украина, Четверг 07 октября 2021 20:03
Украинцев начали вакцинировать на почте: где уже можно получить прививку Фото: украинцев будут вакцинировать на почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине начали открывать пункты вакцинации в почтовых отделениях "Укрпочты". Сейчас пенсионеры могут получить прививку от коронавируса на почте в 7 областях страны.

Где уже можно вакцинироваться на почте - в материале РБК-Украина.

Киевская область

  • Обухов - улица Малышко, 2;
  • Богуслав - улица Николаевская, 24;
  • Бровары - улица Гагарина, 20;
  • Згуровка - улица Украинская, 13;
  • Бородянка - улица Центральная, 240;
  • Яготин - улица Независимости, 56;
  • Белая Церковь - улица Привокзальная, 32А;
  • Сквира - улица Небесной Сотни, 17;
  • Тараща - улица Шевченко, 37;
  • Тетиев - улица Цветкова, 6;
  • Переяслав - улица Б. Хмельницкого, 49;
  • Макаров - улица Димитрия Ростоцкого, 38.

Черновицкая область

  • Черновцы - улица Мизунского, 1; Буковинская, 33а; Гагарина 36а;
  • Кельменцы;
  • Вижница;
  • Сокиряны;
  • Берегомет;
  • Вижницкий район.

Днепропетровская область

  • Днепр;
  • Кривой Рог;
  • Никополь;
  • Павлоград;
  • Новомосковск;
  • Синельниково;
  • Пятихатки;
  • Верхнеднепровск;
  • Апостолово.

Также прививки можно получить в почтовых отделениях в: Покровском, Петриковке, Царичанке, Широком, Солоном, Васильковке, Межевой, Петропавловке, Софиевке, Томаковке, Криничках, Магдалиновке, Юрьевке.

Николаевская область

  • Николаев, ул. Адмиральская, д. 27.

Сейчас управление здравоохранения ОГА рассматривает места, куда необходимо отправлять мобильные медицинские бригады, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.

Луганская область

  • Лисичанск-18, кв. Восточный, 45;
  • Попасная-2, ул. Мира, 3/1;
  • Золотое-1, ул. Менделеева, 7;
  • Новодружеск, ул. Центральная, 21;
  • Троицкое, просп. Победы, 40;
  • Беловодск-1, ул. Центральная, 132;
  • Мостки, пер. Почтовый, 5;
  • Белолуцк, ул. Панасенко, 10-А;
  • Белокуракино-2, ул. Центральная, 83;
  • Марківка, ул. Центральная, 25;
  • Меловое, ул. Мира, 21;
  • Станично-Луганское-1, ул. Барбашова, 38;
  • Нижняя Дуванка, ул. Почтовая, 15;
  • Сватово-3, ул. Шевченко, 4;
  • Старобельск-3, ул. Слобожанская, 35;
  • Счастье, ул. Донецкая, 30;
  • Новопсков-3, ул. Украинская, 53;
  • Северодонецк-12, ул. Курчатова, 8;
  • Кременная-5, ул. Титова, 45;
  • Рубежное-10, просп. Победителей, 12;
  • Красноріченське, ул. Ф.Т. Дачка, 17;
  • Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.

Сумская область

В Сумской области мобильные бригады будут прививать пенсионеров в 18 отделениях "Укрпочты". Однако в облгосадминистрации не опубликовали список этих отделений.

Львовская область

  • Львов - на Главном почтамте;
  • Жовква;
  • Яворов;
  • Новый Раздел;
  • Сокаль.
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