Українців почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення
Фото: українців будуть вакцинувати на пошті (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні почали відкривати пункти вакцинації у поштових відділеннях "Укрпошти". Наразі пенсіонери можуть отримати щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни.
Де вже можна вакцинуватися на пошті - в матеріалі РБК-Україна.
Київська область
- Обухів - вулиця Малишка, 2;
- Богуслав - вулиця Миколаївська, 24;
- Бровари - вулиця Гагаріна, 20;
- Згурівка - вулиця Українська, 13;
- Бородянка - вулиця Центральна, 240;
- Яготин - вулиця Незалежності, 56;
- Біла Церква - вулиця Привокзальна, 32А;
- Сквира - вулиця Небесної Сотні, 17;
- Тараща - вулиця Шевченка, 37;
- Тетіїв - вулиця Цвіткова, 6;
- Переяслав - вулиця Б. Хмельницького, 49;
- Макарів - вулиця Дімітрія Ростоцького, 38.
Чернівецька область
- Чернівці - вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33А; Гагаріна 36А;
- Кельменці;
- Вижниця;
- Сокиряни;
- Берегомет;
- Вижницький район.
Дніпропетровська область
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Нікополь;
- Павлоград;
- Новомосковськ;
- Синельникове;
- П'ятихатки;
- Верхньодніпровськ;
- Апостолове.
Також щеплення можна отримати у поштових відділеннях у: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр’ївці.
Миколаївська область
- Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27.
Наразі управління охорони здоров’я ОДА розглядає місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, що проводитимуть вакцинацію від COVID-19.
Луганська область
- Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;
- Попасна-2, вул. Миру, 3/1;
- Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;
- Новодружеськ, вул. Центральна, 21;
- Троїцьке, просп. Перемоги, 40;
- Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;
- Містки, пров. Поштовий, 5;
- Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;
- Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;
- Марківка, вул. Центральна, 25;
- Мілове, вул. Миру, 21;
- Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;
- Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;
- Сватове-3, вул. Шевченка, 4;
- Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;
- Щастя, вул. Донецька, 30;
- Новопсков-3, вул. Українська, 53;
- Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;
- Кремінна-5, вул. Тітова, 45;
- Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;
- Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;
- Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.
Сумська область
У Сумській області мобільні бригади будуть щеплювати пенсіонерів у 18 відділеннях "Укрпошти". Однак в облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.
Львівська область
- Львів - на Головному поштамті;
- Жовква;
- Яворів;
- Новий Розділ;
- Сокаль.