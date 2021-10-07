ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українців почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 жовтня 2021 20:03
Українців почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення Фото: українців будуть вакцинувати на пошті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні почали відкривати пункти вакцинації у поштових відділеннях "Укрпошти". Наразі пенсіонери можуть отримати щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни.

Де вже можна вакцинуватися на пошті - в матеріалі РБК-Україна.

Київська область

  • Обухів - вулиця Малишка, 2;
  • Богуслав - вулиця Миколаївська, 24;
  • Бровари - вулиця Гагаріна, 20;
  • Згурівка - вулиця Українська, 13;
  • Бородянка - вулиця Центральна, 240;
  • Яготин - вулиця Незалежності, 56;
  • Біла Церква - вулиця Привокзальна, 32А;
  • Сквира - вулиця Небесної Сотні, 17;
  • Тараща - вулиця Шевченка, 37;
  • Тетіїв - вулиця Цвіткова, 6;
  • Переяслав - вулиця Б. Хмельницького, 49;
  • Макарів - вулиця Дімітрія Ростоцького, 38.

Чернівецька область

  • Чернівці - вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33А; Гагаріна 36А;
  • Кельменці;
  • Вижниця;
  • Сокиряни;
  • Берегомет;
  • Вижницький район.

Дніпропетровська область

  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Нікополь;
  • Павлоград;
  • Новомосковськ;
  • Синельникове;
  • П'ятихатки;
  • Верхньодніпровськ;
  • Апостолове.

Також щеплення можна отримати у поштових відділеннях у: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр’ївці.

Миколаївська область

  • Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27.

Наразі управління охорони здоров’я ОДА розглядає місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, що проводитимуть вакцинацію від COVID-19.

Луганська область

  • Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;
  • Попасна-2, вул. Миру, 3/1;
  • Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;
  • Новодружеськ, вул. Центральна, 21;
  • Троїцьке, просп. Перемоги, 40;
  • Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;
  • Містки, пров. Поштовий, 5;
  • Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;
  • Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;
  • Марківка, вул. Центральна, 25;
  • Мілове, вул. Миру, 21;
  • Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;
  • Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;
  • Сватове-3, вул. Шевченка, 4;
  • Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;
  • Щастя, вул. Донецька, 30;
  • Новопсков-3, вул. Українська, 53;
  • Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;
  • Кремінна-5, вул. Тітова, 45;
  • Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;
  • Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;
  • Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.

Сумська область

У Сумській області мобільні бригади будуть щеплювати пенсіонерів у 18 відділеннях "Укрпошти". Однак в облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.

Львівська область

  • Львів - на Головному поштамті;
  • Жовква;
  • Яворів;
  • Новий Розділ;
  • Сокаль.
Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус