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Украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе

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Пятница 04 июня 2021 21:29
Украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе Фото: Украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На польско-украинской границе граждане Украины смогут вакцинироваться от коронавируса. Пункты вакцинации заработают со вторника, 8 июня.

Об этом заявил директор медицинского центра "Медик" из Жешува Станислав Мазур в комментарии "Укринформу".

По его словам, получить прививку от коронавируса смогут трудовые мигранты и студенты. из Украины Их будут вакцинировать вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

"С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами от коронавируса, сертифицированные в ЕС", - заявил Мазур.

Он также сообщил, что вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Директор медицинского центра "Медик" отметил, что лица, которые получат прививку двухдозовой вакциной, смогут получить вторую дозу в Польше. При этом он добавил, что с 1 июля в стране не будет действовать привязка к месту вакцинации.

Вакцинироваться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угринов.

Напомним, на пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев. Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

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