Украинцы с 8 июня смогут вакцинироваться на польской границе

По его словам, получить прививку от коронавируса смогут трудовые мигранты и студенты. из Украины Их будут вакцинировать вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

"С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами от коронавируса, сертифицированные в ЕС", - заявил Мазур.

Он также сообщил, что вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Директор медицинского центра "Медик" отметил, что лица, которые получат прививку двухдозовой вакциной, смогут получить вторую дозу в Польше. При этом он добавил, что с 1 июля в стране не будет действовать привязка к месту вакцинации.

Вакцинироваться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угринов.