Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы, - Степанов

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволят Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 будет выдавать каждый семейный врач.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время гражданам Украины не понадобится сертификат вакцинации от COVID для выезда за границу.