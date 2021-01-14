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Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов

Новость на русском → Четвер 14 січня 2021 22:45
Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому. Українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни Європейського союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дали змогу Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

"Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який наступить вже за два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - сказав Степанов.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 буде видавати кожен сімейний лікар.

РБК-Україна писало, що найближчим часом громадянам України не знадобиться сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон.

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