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Украинцы назвали главные причины отказа прививаться от COVID

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 22:56
Украинцы назвали главные причины отказа прививаться от COVID Фото: украинцы не всегда доверяют вакцинам от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года среди тех, кто не хочет прививаться, 40% заявили, что вакцины от COVID-19 еще недостаточно проверены. Второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, 20% заявили, что "последствия от вакцины могут быть хуже, чем от COVID", а 17% не доверяют любой вакцинации.

Украинцы назвали главные причины отказа прививаться от COVID

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививки этим препаратом 67% респондентов.

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