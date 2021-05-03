Українці назвали головні причини відмови щепитися від COVID

У квітні 2021 року серед тих, хто не хоче робити щеплення, 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені. Друга за популярністю відповідь - недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%).

Крім того, 20% заявили, що "наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID", а 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.