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Українці назвали головні причини відмови щепитися від COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 22:56
Українці назвали головні причини відмови щепитися від COVID Фото: українці не завжди довіряють вакцинам від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2021 року серед тих, хто не хоче робити щеплення, 40% заявили, що вакцини від COVID-19 ще недостатньо перевірені. Друга за популярністю відповідь - недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%).

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім того, 20% заявили, що "наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від COVID", а 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Українці назвали головні причини відмови щепитися від COVID

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців були готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

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