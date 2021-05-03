Украинцы назвали главные причины отказа прививаться от COVID

В апреле 2021 года среди тех, кто не хочет прививаться, 40% заявили, что вакцины от COVID-19 еще недостаточно проверены. Второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%).

Кроме того, 20% заявили, что "последствия от вакцины могут быть хуже, чем от COVID", а 17% не доверяют любой вакцинации.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.