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Украинцы смогут потратить "ковидную" тысячу на оплату коммуналки, но не все

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Понедельник 24 января 2022 20:26
Украинцы смогут потратить "ковидную" тысячу на оплату коммуналки, но не все Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращения.

По его словам, тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг смогут потратить люди старше 60 лет.

"Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги (тысячу за вакцинацию, - ред.) на оплату коммунальных услуг", - заявил Зеленский.

Напомним, украинцы потратили более 1,3 млрд гривен в рамках программы "еПідтримка".

Ранее в Минцифре рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.

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