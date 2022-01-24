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Українці зможуть витратити "ковідну" тисячу на оплату комуналки, але не всі

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Понеділок 24 січня 2022 20:26
Українці зможуть витратити "ковідну" тисячу на оплату комуналки, але не всі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію. Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

За його словами, тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди старше 60 років.

"Ми додатково розширюємо програму для літніх людей. Вони будуть мати можливість використовувати ці гроші (тисячу за вакцинацію, - ред.) на оплату комунальних послуг", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, українці витратили понад 1,3 млрд гривень у рамках програми "єПідтримка".

Раніше в Мінцифрі розповіли, коли і як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки.

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