Украинцы смогут потратить "ковидную" тысячу на оплату коммуналки, но не все

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращения.

По его словам, тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг смогут потратить люди старше 60 лет.

"Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги (тысячу за вакцинацию, - ред.) на оплату коммунальных услуг", - заявил Зеленский.