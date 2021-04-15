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Украинцы ухудшили оценку действий властей в борьбе с коронавирусом

Автор: Александр Белоус

Только 30% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Больше половины опрошенных считают, что рабоают неэффективно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 18% респондентов считают эффективным реагирование Кабинета министров Украины и Верховной рады, более 60% - неэффективным.

По сравнению с ноябрем 2020 года наблюдается снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Главной причиной роста заболеваемости коронавируса в марте этого года считают несоблюдение карантина гражданами (46%). Дальше - сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновение новых форм коронавируса (17%).

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 24-28 марта 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисмо. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует медленную вакцинацию от коронавируса в Украине. К середине года можно будет обеспечить менее 3% населения.

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