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Украину исключат из "зеленого списка". Закроются ли границы ЕС: что говорит МИД

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 11:48
Украину исключат из "зеленого списка". Закроются ли границы ЕС: что говорит МИД Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе. В ведомстве заявляют, что тотального закрытия границ ЕС для украинцев не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал Кулеба.

Отметим, что сегодня утром послы ЕС приняли решение об исключении Украины из "зеленого списка".

"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий. Список будет сформирован в начале следующей недели", - написал брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Отметим, ЕС обновляет "зеленый" список стран, который определяет, где положительная ситуация с коронавирусом.

После чего ЕС рекомендуют открыть границы для путешествующих из стран, содержащихся в этом списке. Однако если страна выбывает из "зеленого" перечня, тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.

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