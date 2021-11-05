Україну виключать із "зеленого списку". Чи закриються кордони ЄС: що каже МЗС
У Міністерстві закордонних справ відреагували на виключення України із "зеленого списку" на наступному тижні. У відомстві запевняють, що тотального закриття кордонів ЄС для українців не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу.
"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - написав Кулеба.
Зазначимо, що сьогодні вранці посли ЄС ухвалили рішення, щодо виключення України із "зеленого списку".
"Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей. Список буде сформовано на початку наступного тижня", - написав брюссельський журналіст Рікарда Йозвяк.
Зазначимо, ЄС оновлює "зелений" список країн, який визначає, де позитивна ситуація з коронавірусом.
Після чого ЄС рекомендують відкрити кордони для подорожуючих з країн, які у цьому списку. Однак, якщо країна вибуває із "зеленого" переліку, тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.