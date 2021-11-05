ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україну виключать із "зеленого списку". Чи закриються кордони ЄС: що каже МЗС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 11:48
Україну виключать із "зеленого списку". Чи закриються кордони ЄС: що каже МЗС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ відреагували на виключення України із "зеленого списку" на наступному тижні. У відомстві запевняють, що тотального закриття кордонів ЄС для українців не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу.

"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - написав Кулеба.

Зазначимо, що сьогодні вранці посли ЄС ухвалили рішення, щодо виключення України із "зеленого списку".

"Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей. Список буде сформовано на початку наступного тижня", - написав брюссельський журналіст Рікарда Йозвяк.


Зазначимо, ЄС оновлює "зелений" список країн, який визначає, де позитивна ситуація з коронавірусом.

Після чого ЄС рекомендують відкрити кордони для подорожуючих з країн, які у цьому списку. Однак, якщо країна вибуває із "зеленого" переліку, тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус