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В Украину сегодня привезут первую вакцину от коронавируса: все детали

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 09:14
В Украину сегодня привезут первую вакцину от коронавируса: все детали Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет вакцина от коронавируса. Это первая вакцина, которую получит Украина.

Более подробно - в материале РБК-Украина.

В аэропорт "Борисполь", как ожидается, будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.

В Офисе президента Украины ожидают прибытия препарата AstraZeneca утром 23 февраля. Вакцина находится в самолете, но из-за логистических проблем первая партия следует не напрямую в Украину.

При этом разрабатывается вариант ускорения доставки, и следующие партии будут поставляться каждые 10 дней, рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сам проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. По его словам, вакцина скоро будет в Украине.

В Минздраве заявляют, что вакцинация населения планируется по графику - в феврале.

Ранее сообщалось, что Минздрав достиг договоренности на увеличение объемов поставки американской вакцины NovaVax до 15 миллионов доз.

Отметим, Украина должна получить вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax, подробно о препаратах - в материале РБК-Украина.

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