Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину, - Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.
"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", - отметил он.
Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в...Posted by Максим Степанов on Sunday, February 21, 2021
Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.
Напомним, Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину от COVID, произведенную в Индии. Поставка первой партии объемом 500 000 доз ожидается в феврале.
РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.
Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.