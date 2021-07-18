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В Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna

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Украина, Воскресенье 18 июля 2021 10:05
В Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna Фото: в Украину прибыла партия вакцины Moderna (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

Фото: в Украину прибыла партия вакцины Moderna (unicef.org)

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