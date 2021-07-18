В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna

Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЮНІСЕФ .

Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів та професійних груп попередніх етапів вакцинації.

"Наша ключова мета - захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Moderna - це мРНК-вакцина, яка потребує особливих умов транспортування та зберігання. Ця вакцина потребує температури від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.

Фото: в Україну прибула партія вакцини Moderna (unicef.org)