В Україні немає нових штамів COVID. Він не циркулює, - Ляшко
Медики не фіксують на території України нових штамів COVID. Окрім цього значно знизилась кількість госпіталізацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі національного телемарафону.
"В Україні сьогодні нових видів штамів коронавірусу не зафіксовано. Він у нас вже не циркулює", - сказав Ляшко.
Він також зазначив, що станом на 18 січня в Україні кількість госпіталізованих в лікарнях коливається в середньому на рівні 3500. Це ті хворі які одночасно перебувають в лікарні.
"З них невелика кількість на кисневій терапії", - підкреслив він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі у Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19 внаслідок чого лікарні та крематорії переповнені.
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