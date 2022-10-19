В Україні за тиждень зафіксували десятки тисяч нових хворих на COVID-19

В Україні минулого тижня виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"За період з 10.10 по 16.10 зафіксовано 22 914 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 2 439, медпрацівників - 456)", - зазначили у МОЗ.
Водночас вказали, що протягом тижня:
У міністерстві додали, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 5 279 346 осіб, перебороли недугу - 5 095 437, померли - 109 819.
Нагадаємо, жителів Києва просять повернутися до носіння масок у громадських місцях та транспорті через зростання захворюваності на COVID-19.
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