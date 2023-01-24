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В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен"

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Вівторок 24 січня 2023 16:12
В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен" Фото: в Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, у порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медики не фіксують на території України нові штами COVID.

Також глава МОЗ зазначав, що в Україні значно знизилася кількість госпіталізацій.

Раніше лікар розповів про нові симптоми штаму "Кракен" та пояснив його особливості.

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