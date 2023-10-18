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В Україні з'явився новий штам COVID-19: які його симптоми

Україна, Середа 18 жовтня 2023 22:19
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В Україні з'явився новий штам COVID-19: які його симптоми Фото: В Україні виявлено 10 випадків штаму "Еріс" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні виявлено 10 випадків штаму "Еріс", що є підвидом COVID-19. Хвороба була зафіксована на території шести областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

В МОЗ повідомили, що "Еріс" - це варіант штаму коронавірусу "Омікрон", який викликає захворювання COVID-19.

Наразі, за даними міністерства, на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола "Омікрону". У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

"У період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 - летальних, серед людей старше 30 років", - повідомили в МОЗ.

Наразі "Еріс" було виявлено в шести областях, а саме:

  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька.

Симптоми нового штаму

Симптоми "Ерісу" такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це зокрема:

  • біль у горлі,
  • нежить,
  • задишка,
  • ломота у тілі,
  • головний біль,
  • лихоманка.

Специфічна відмінність "Ерісу" - це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет.

Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Зауважимо, що попри те, що офіційно пандемія коронавірусу у світі закінчилася. Вакцинація залишається найкращим способом захистись від цього вірусу.

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