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В Украине появился новый штамм COVID-19: какие симптомы

Украина, Среда 18 октября 2023 22:19
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В Украине появился новый штамм COVID-19: какие симптомы Фото: В Украине обнаружено 10 случаев штамма "Эрис" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине выявлено 10 случаев штамма "Эрис", являющегося подвидом COVID-19. Болезнь была зафиксирована на территории шести областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что "Эрис" - это вариант штамма коронавируса "Омикрон", который вызывает заболевание COVID-19.

Сейчас, по данным министерства, на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг "Омикрон". В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать мутации, которые возникают.

"В период со 2 по 8 октября зарегистрировано 5 186 случаев заболевания COVID-19, 18 - летальных, среди людей старше 30 лет", - сообщили в Минздраве.

Сейчас "Эрис" был обнаружен в шести областях, а именно:

  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая.

Симптомы нового штамма

Симптомы "Эриса" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19. Это в частности:

  • боль в горле,
  • насморк,
  • одышка,
  • ломота в теле,
  • головная боль,
  • лихорадка.

Специфическое отличие "Эриса" - это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет.

Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий.

Заметим, что, несмотря на то, что официально пандемия коронавируса в мире закончилась. Вакцинация остается лучшим способом защититься от этого вируса.

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