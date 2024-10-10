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Українцям нагадали терміни ревакцинації від коронавірусу: хто в зоні ризику

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 14:22
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Українцям нагадали терміни ревакцинації від коронавірусу: хто в зоні ризику Фото: українцям нагадали про необхідність ревакцинації від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На початку жовтня в Україні традиційно починається епідемічний сезон. Тож, українцям нагадують про необхідність вчасної вакцинації, зокрема й проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook МОЗ України.

За даними МОЗ, щорічно в країні фіксують близько 5 мільйонів випадків інфекційних захворювань, серед яких більшість становлять грип, COVID-19 та ГРВІ. Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від цих хвороб. Також Міністерство охорони здоров'я наголошує на важливості ревакцинації проти COVID-19 для підтримки високого рівня імунітету.

Кому потрібна ревакцинація від COVID-19

Через 6-12 місяців після первинної вакцинації додаткову дозу слід отримати людям із групи ризику:

  • вагітним жінкам,
  • особам старше 60 років,
  • дорослим та дітям з хронічними захворюваннями,
  • представникам професій з підвищеним ризиком (медики, вчителі, військові).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пройшов пік захворюваності, спричиненої субваріантом коронавірусу FLiRT. У МОЗ зазначають, що COVID-19, подібно до грипу, залишиться в нашому житті і продовжить циркулювати серед населення. Однак зростання захворюваності, викликане субваріантом FLiRT, вже зійшло на ні. Більшість випадків госпіталізації зафіксовано серед пацієнтів віком від 60 років, які не прищепилися. Тому для цієї категорії громадян важливо вакцинуватись.

Також вчені попереджають про поширення нового варіанту COVID-19, відомого як XEC. Цей штам вже зафіксований у ряді країн, включаючи Німеччину, Велику Британію, США, Данію та інші.

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