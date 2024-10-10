Украинцам напомнили сроки ревакцинации от коронавируса: кто в зоне риска

В начале октября в Украине традиционно начинается эпидемический сезон. Поэтому украинцам напоминают о необходимости своевременной вакцинации, в частности против COVID-19.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook Минздрав Украины .

По данным Минздрава, ежегодно в стране фиксируют около 5 миллионов случаев инфекционных заболеваний, среди которых большинство составляют грипп, COVID-19 и ОРВИ. Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от этих болезней. Также Министерство здравоохранения подчеркивает значимость ревакцинации против COVID-19 для поддержания высокого уровня иммунитета.

Кому необходима ревакцинация от COVID-19

Через 6-12 месяцев после первичной вакцинации дополнительную дозу следует получить людям из группы риска: