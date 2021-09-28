Уровень смертности от коронавируса в Украине вырос более чем вдвое за две недели, - KSE

В Украине показатели уровня смертности от коронавируса выросли более чем вдвое. Такая динамика наблюдается в течение последних двух недель.

"По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших за сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделю ранее - 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое", - рассказал Ганиченко.

По словам эксперта, текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо, а показатель смертности движется по "желтым сценарию".

"Ожидаем, что на конец сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно сбылись - будем иметь около 58 тысяч летальных случаев", - отметил Ганиченко.