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Уровень смертности от коронавируса в Украине вырос более чем вдвое за две недели, - KSE

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 14:18
Уровень смертности от коронавируса в Украине вырос более чем вдвое за две недели, - KSE Фото: смертность от коронавируса в Украине растет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине показатели уровня смертности от коронавируса выросли более чем вдвое. Такая динамика наблюдается в течение последних двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших за сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделю ранее - 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое", - рассказал Ганиченко.

По словам эксперта, текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо, а показатель смертности движется по "желтым сценарию".

"Ожидаем, что на конец сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно сбылись - будем иметь около 58 тысяч летальных случаев", - отметил Ганиченко.

Напомним, по прогнозам экспертов, Украина может попасть в тройку лидеров среди стран Европы по уровню заболеваемости коронавирусом.

В KSE также предполагают, что три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина.

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