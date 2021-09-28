Три области Украины на пороге вхождения в "красную" зону, - эксперт

В Украине три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина. Первым претендентом является Черновицкая область, а за ней следуют Харьковская и Луганская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Сейчас мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией - это Черновицкая, Донецкая и Луганские области. Это эти три региона, которые сейчас находятся ближе всего к вхождению в "красный" уровень епидопасности", - рассказал Ганиченко.

По его словам, во всех этих регионах занятость коек с кислородом на уровне 61%-67% при допустимой норме в 65%.

"Показательным является то, что несмотря на вот такое краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже занято 67% коек с кислородом. Это уже больше чем предельный показатель в 65%. Впервые в этой волне мы увидели превышение этого показателя", - отметил эксперт.

Кроме того, наблюдается повышение уровня госпитализаций COVID-больных, а именно - 59 человек в сутки на 100 тысяч населения при предельном в 60 человек.

В KSE отмечают, что вышеуказанным регионам как можно быстрее необходимо добавить около 30% дополнительных COVID-коек и ресурсов, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и выйти из критического уровня.