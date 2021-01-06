На уровне Африки: эксперт указал на ошибки Украины по закупке вакцин
Руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что Украина могла бы лучше обеспечить себя вакцинами от коронавируса. Теперь страна, по его словам, может быть в одной волне вакцинации со многими странами Средней Азии и Африки.
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина говорится в материале "Свет в конце тоннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса".
По его словам, надо было иначе использовать средства ковидного фонда.
"Купить вакцины - это даже не половина, а треть дела. Две трети - доставить их в регионы и там сделать прививку непосредственно людям. Там возникают еще большие риски", - сказал эксперт.
Теперь Украина, по его словам, может находиться примерно в одной волне вакцинации со многими странами Средней Азии и Африки.
Эксперт считает, что ставка, скорее всего, будет делаться на обычную кабинетную вакцинацию, систему первичной медицинской помощи и семейных врачей. А они в свою очередь и так слишком загружены.
Напомним, программе прививок от коронавируса могут мешать антивакцинаторские настроения среди украинцев.
Отметим, что в Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.