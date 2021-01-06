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На рівні Африки: експерт вказав на помилки України по закупівлі вакцин

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 09:45
На рівні Африки: експерт вказав на помилки України по закупівлі вакцин Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк вважає, що Україна могла б краще забезпечити себе вакцинами від коронавірусу. Тепер країна, за його словами, може бути в одній хвилі вакцинації з багатьма країнами Середньої Азії та Африки.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу".

За його словами, треба було інакше використовувати кошти з ковідного фонду.

"Купити вакцини - це навіть не половина, а третина справи. Дві третини - доставити їх в регіони і там зробити щеплення безпосередньо людям. Там виникають ще більші ризики", - сказав експерт.

Тепер Україна, за його словами, може знаходитися приблизно в одній хвилі вакцинації з багатьма країнами Середньої Азії та Африки.

Експерт вважає, що ставка, скоріше від усього, буде робитися на звичайну кабінетну вакцинацію, систему первинної медичної допомоги та сімейних лікарів. А вони в свою чергу і так занадто завантажені.

Нагадаємо, програмі щеплень від коронавірусу можуть заважати антивакцинаторські настрої серед українців.

Зазначимо, в Україні 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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