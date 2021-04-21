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Усиленный карантин в Чернигове могут продлить до 10 мая

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 20:13
Усиленный карантин в Чернигове могут продлить до 10 мая Фото: карантин в Чернигове могут продлить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко допускает продление карантина из-за коронавируса до 10 мая. Однако такое решение будет приниматься на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Мэр убежден, что карантин в Чернигове не достиг реальных результатов из-за низкого сознания граждан. По уровню госпитализации Чернигов на первом месте в Украине - 380 госпитализированных.

В связи с этим местные власти поручили проверить до вторника, 27 апреля, эффективность карантинных мероприятий. После этого в мост определятся с дальнейшими решениями по карантину.

"У нас будут пасхальные и майские праздники. По логике, надо продержать карантин до 10 мая", - сказал городской голова.

Напомним, с 8 апреля в Чернигове решили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны карантина.

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