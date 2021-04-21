Посилений карантин у Чернігові можуть продовжити до 10 травня
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко допускає продовження карантину через коронавірус до 10 травня. Однак таке рішення буде прийматися на наступному тижні.
Мер переконаний, що карантин у Чернігові не досяг реальних результатів через низьку свідомість громадян. Захворюваність все ще висока. По рівню госпіталізації Чернігів на першому місці в Україні - 380 госпіталізованих.
Через це місцева влада доручила перевірити до вівторка, 27 квітня, ефективність карантинних заходів. Після цього у міст визначаться з подальшими рішеннями щодо карантину.
"У нас будуть пасхальні і травневі свята. За логікою, треба протримати карантин до 10 травня", - сказав міський голова.
Нагадаємо, з 8 квітня у Чернігові вирішили запровадити додаткові обмеження через коронавірус.
Раніше повідомлялося, що Чернігівська область не готова до виходу з "червоної" зони карантину.