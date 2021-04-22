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Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 18:23
Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля Фото: в Киевской области продлили карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киевской области продлили действие усиленного карантина из-за коронавируса. Такое решение было принято 22 апреля во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что ситуация с заболеванием COVID-19 в области пока остается сложной. За последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне.

"Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Решением комиссии продлены карантинные мероприятия, введенные 2 апреля:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50%, предусмотренная технической характеристикой транспортного средства I определена в его регистрационных документах;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям заведений торговли приоритетное обслуживание с 10: 00 до 12: 00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.

Напомним, правительство продлил карантин в Украине и режим чрезвычайной ситуации через коронавирус до 30 июня.

РБК-Украина писало, что на следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

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