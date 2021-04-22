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Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 18:23
Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня Фото: у Київській області продовжили карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Київській області продовжили дію посиленого карантину через коронавірус. Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Зазначається, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в області поки що залишається складною. За останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні.

"Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", - йдеться в повідомленні.

Рішенням комісії продовжені карантинні заходи, запроваджені 2 квітня:

  • рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні і режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 30 червня.

РБК-Україна писало, що наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

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