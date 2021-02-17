Успеть до Олимпийских игр: Япония начала "быструю" вакцинацию против COVID-19

В среду Япония начала кампанию по вакцинации от COVID-19. Правительство спешит вакцинировать свое население, чтобы летом провести Олимпийские игры.

Первыми вакцинировали медиков. Кадры, на которых вводят первые дозы вакцины, показали по местному телевидению. Всего на начальном этапе хотят привить 40 тысяч медиков.

"Быстрая вакцинация 126-миллионного населения Японии - главный приоритет правительства Сугу (премьер Японии Есихидэ Сугу, - ред.) в связи с отложенными Олимпийскими играми 2020 года в Токио, которые должны начаться в конце июля", - пишет издание.

В то же время ожидается, что полное развертывание программы вакцинации - сначала с привлечением около 3,7 миллиона медицинских работников и 36 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше - займет год.

Япония подписала контракты на закупку в общей сложности 314 миллионов доз у компаний Pfizer, AstraZeneca Plc и Moderna Inc. - этого достаточно для 157 млн человек.