Встигнути до Олімпійських ігор: Японія почала "швидку" вакцинацію проти COVID-19

У середу Японія розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19. Уряд поспішає вакцинувати населення, щоб влітку провести Олімпійські ігри.

Першими вакцинували медиків. Кадри, на яких вводять перші дози вакцини, показали по місцевому телебаченню. Всього на початковому етапі хочуть прищепити 40 тисяч медиків.

"Швидка вакцинація 126-мільйонного населення Японії - головний пріоритет уряду Сугу (прем'єр Японії Есихидэ Сугу, - ред.) у зв'язку з відкладеними Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо, які повинні початися в кінці липня", - пише видання.

У той же час очікується, що повне розгортання програми вакцинації - спочатку з залученням близько 3,7 мільйона медичних працівників і 36 мільйонів осіб у віці 65 років і старше - займе рік.

Японія підписала контракти на закупівлю в цілому 314 мільйонів доз у компаній Pfizer, AstraZeneca Plc і Moderna Inc. - цього достатньо для 157 млн людей.