У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты: в ЕС уже изучают их
Фото: у вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты (Getty Images)
В Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Речь о препаратах от компаний Pfizer и Moderna, которые также применяются на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Небольшое количество вакцинированных людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами. Они заявили о:
- многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.