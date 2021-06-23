Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских вариантов коронавируса

Вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, которые были впервые обнаружены в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о вариантах коронавируса Delta и Kappa, которые впервые были обнаружены в Индии. Компания ссылается на исследование Оксфордского университета.

В заявлении говорится, что в Университете изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты Дельта и Каппа. Исследование подтвердило эффективнось вакцины.