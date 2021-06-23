ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских вариантов коронавируса

Новина українською →
США, Среда 23 июня 2021 02:21
Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских вариантов коронавируса ФОТО Вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов Delta и Kappa (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, которые были впервые обнаружены в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о вариантах коронавируса Delta и Kappa, которые впервые были обнаружены в Индии. Компания ссылается на исследование Оксфордского университета.

В заявлении говорится, что в Университете изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты Дельта и Каппа. Исследование подтвердило эффективнось вакцины.

По заявлению компании, последние результаты Оксфордского исследования основаны на недавнем анализе, проведенном PHE.

Напомним, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от Delta-варианта коронавируса. При этом, обе вакцины защищают от заразного штамма вируса более чем на 90 процентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зарегистрирован в половине стран мира. Об этом рассказали в ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19