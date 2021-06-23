Вакцина AstraZeneca эффективна против индийских вариантов коронавируса
Вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, которые были впервые обнаружены в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о вариантах коронавируса Delta и Kappa, которые впервые были обнаружены в Индии. Компания ссылается на исследование Оксфордского университета.
В заявлении говорится, что в Университете изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты Дельта и Каппа. Исследование подтвердило эффективнось вакцины.
По заявлению компании, последние результаты Оксфордского исследования основаны на недавнем анализе, проведенном PHE.
Напомним, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от Delta-варианта коронавируса. При этом, обе вакцины защищают от заразного штамма вируса более чем на 90 процентов.
Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зарегистрирован в половине стран мира. Об этом рассказали в ВОЗ.