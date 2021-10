Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу: защищает в среднем на 74%

"Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни… Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%", - отметил он.

По его словам, результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca были опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.

"В то же время, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше - 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%", - подчеркнул Кузин.

Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

Отметим, в Украине применяется эта вакцина индийского и южнокорейского производства.