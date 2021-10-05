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Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу: захищає в середньому на 74%

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Вівторок 05 жовтня 2021 14:14
Вакцина AstraZeneca пройшла третю фазу: захищає в середньому на 74% Фото: вакцина AstraZeneca пройшла всі клінічні випробування (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень. За її результатами, ефективність вакцини склала в середньому 74%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Хороші новини - з'явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби... Вони свідчать про те, що вакцина безпечна і захищає від симптоматичного перебігу хвороби в середньому на 74%", - зазначив він.

За його словами, результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca були опубліковані в авторитетному науковому виданні The New England Journal of Medicine.

"У той же час, ефективність вакцини для людей у віці від 65 років ще вище - 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації - майже 100%", - підкреслив Кузін.

Третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі та Перу. Участь у ній взяли 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом в 28 днів, а третина отримала плацебо.

Відзначимо, в Україні застосовується ця вакцина індійського та південнокорейського виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca має намір зареєструвати в США новий препарат антитіл проти COVID-19.

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