Вакцина CoronaVac в Турции показала эффективность выше 83%

В Турции промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины CoronaVac от коронавируса показали эффективность на уровне 83,5%. Такая эффективность достигается после двух доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News .

Сообщается, что третья фаза проводилась с участием более 10 000 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, а исследование проводили 24 турецких центра. Из общего числа примерно 6 650 человек получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3 568 - плацебо в период с 14 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный имунный ответ. А в 83,5% случаев защищает от заражения COVID-19.