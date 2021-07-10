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Вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%

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Анкара, Субота 10 липня 2021 19:14
Вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83% Фото: вакцина CoronaVac показала високу ефективність (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Туреччині проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу показали ефективність на рівні 83,5%. Така ефективність досягається після двох доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що третя фаза проводилася за участю понад 10 000 добровольців у віці від 18 до 59 років, а дослідження проводили 24 турецьких центри. Із загального числа приблизно 6 650 осіб отримали дві дози вакцини з інтервалом в 14 днів, а 3 568 - плацебо в період з 14 вересня 2020 року по 5 січня 2021 року.

Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь. А в 83,5% випадків захищає від зараження COVID-19.

Зазначимо, вакцина CoronaVac застосовується і в Україні. Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело писало, що в Євросоюзі її можуть зареєструвати протягом місяця.

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