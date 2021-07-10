Вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%

У Туреччині проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу показали ефективність на рівні 83,5%. Така ефективність досягається після двох доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News .

Повідомляється, що третя фаза проводилася за участю понад 10 000 добровольців у віці від 18 до 59 років, а дослідження проводили 24 турецьких центри. Із загального числа приблизно 6 650 осіб отримали дві дози вакцини з інтервалом в 14 днів, а 3 568 - плацебо в період з 14 вересня 2020 року по 5 січня 2021 року.

Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь. А в 83,5% випадків захищає від зараження COVID-19.