Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты подтвердили эффективность использования препарата для предотвращения заражения у людей от 18 лет.

"Вакцина против коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA", - отмечается в сообщении.

Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

Отмечается, что по неофициальной информации, FDA уже в пятницу планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам ( EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna уже в начале января. Вопрос одобрения вакцины Moderna агентство рассмотрит на заседании 6 января 2021 года.

Разработанная компанией Moderna вакцина от коронавируса способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Хоть количество антител у человека уменьшается, но их количество достаточное, чтобы бороться с вирусом.